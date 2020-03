Une rechute du côté du Standard, c'est grave docteur ?

Le Standard de Liège était aux abonnés absents lors du derby wallon ce dimanche soir. Les Rouches se sont inclinés (2-0) au stade du Pays de Charleroi face à des Carolos déterminés.

Le Standard de Liège avait bien débuté l'année 2020 d'un point de vue comptable en réalisant un 6 sur 6 après une victoire à Malines (2-3) au forceps et un succès compliqué contre Ostende (2-1). Mais les troupes de Michel Preud'homme prendront ensuite l'eau du côté de Courtrai (3-1). Une déconvenue qui poussera le matricule 16 à se remettre en question et à aller de l'avant.

En effet, le Standard partagera l'enjeu contre le Club de Bruges (0-0) avant d'aller s'imposer à Genk (1-3) et de l'emporter à Sclessin contre l'Antwerp (1-0). Une gifle courtraisienne qui a permis aux Liégeois de réaliser un joli 7 sur 9. Mais voilà, ce dimanche à Charleroi, les Rouches sont retombés dans leurs travers comme l'ont confié certains joueurs. Il s'agissait d'un "off day", nul besoin d'aller chercher plus loin.

Un manque de motivation ou l'absence de Michel Preud'homme sur le banc de touche ? Que nenni selon les joueurs en zone mixte qui arguent qu'ils étaient prêts depuis une semaine. À noter que MPH était bien présent le long de la ligne au stade des Éperons d'or lors de la défaite à Courtrai. Il s'agit ici d'un coup de mou, les joueurs ne sont pas parvenus à rentrer dans leur match. Et dans un derby, cela se paie cash comme l'a dit Mbaye Leye en conférence de presse d'après-match.

Il est vrai que le Standard n'est pas encore parvenu à aligner trois succès de suite en championnat cette saison, mais le matricule 16 affiche un bien meilleur visage qu'en décembre dernier. Ce match sans à Charleroi pourrait être une sorte de défaite référence et devenir un tournant important avant la dernière ligne droite. Avoir la grinta quoiqu'il arrive pendant les douze rencontres qu'il reste à disputer et faire preuve d'un peu plus de régularité. Une petite piqûre de rappel poussant ainsi le club à réaliser un 6 sur 6 et faire le plein de confiance avant les playoffs 1. Au vu de son noyau, de ses qualités et de son expérience, le Standard devra terminer sur le podium à l'issue de la saison.

L'Enfer de Sclessin

En 2020, le Standard s'est incliné à deux reprises, et ce à chaque fois à l'extérieur. À la maison, les Rouches ont signé deux succès et un partage. Les troupes de MPH veulent que Sclessin redevienne une forteresse imprenable et semblent en bonne voie. Ils viennent de réaliser deux clean sheets de suite contre le Club et l'Antwerp. Ils auront à coeur de faire la passe de 3 contre Saint-Trond samedi prochain.