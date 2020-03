MLS : Alejandro Pozuelo parmi les joueurs les mieux payés du championnat

Alejandro Pozuelo est l'une des stars de la Major League Soccer. Le classement des plus gros salaires du championnat nord-américain a été révélé et l'ancien meneur de jeu du Racing Genk y figure en bonne place.

Le joueur le mieux payé de MLS est un nouvel arrivant : il s'agit de Javier Hernandez, qui a quitté l'Europe pour le LA Galaxy et est immédiatement devenu l'une des attractions de la nouvelle saison américaine. Chicharito (7,2 millions) devance Michael Bradley et Jozy Altidore, tous deux joueurs du Toronto FC et payés respectivement 6,5 et 6,3 millions de dollars annuels. Carlos Vela (LAFC) est 4e du classement avec 6,3 millions également.

Alejandro Pozuelo, lui aussi joueur du Toronto FC, se hisse à la cinquième place du classement des joueurs les mieux payés de MLS. L'ancien joueur du Racing Genk a été élu parmi le meilleur onze de MLS en 2019.