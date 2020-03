Samir Nasri va toucher une prime de deux millions d'euros

Alors qu'il n'a plus joué de match officiel depuis le 4 octobre, l'ancien international français va bénéficier d'une juteuse prime.

Que les supporters d’Anderlecht se rassurent ; elle ne sera pas versée par son actuel employeur. Nasri et Antalyaspor s’étaient quittés en mauvais termes en 2018. Le joueur de 34 ans a obtenu gain de cause et recevra une prime de deux millions d’euros de la part de son ancien club turc pour rupture de contrat anticipée, annonce le Nieuwsblad.

Cela ne devrait pas trop changer la vie de Samir Nasri. La fortune du talentueux médian était déjà estimée par le journal L’Equipe comme étant l’une des plus importantes parmi les sportifs français. Pour cause, à Manchester City, il percevait un salaire proche des dix millions d’euros.

Nasri a essayé de reprendre les entraînements collectifs d’Anderlecht la semaine dernière. Mais l’intensité y était trop élevée et les deux parties n’ont préféré prendre aucun risque. Pour rappel, le Français ne devrait plus disputer la moindre rencontre sous la vareuse mauve. En effet, les Bruxellois ne renouvelleront pas son contrat.