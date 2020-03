Les arbitres pour la 29ème journée sont désignés : Wesley Alen pour le derby brugeois

Dernières journées de la saison régulière oblige, toutes les rencontres auront lieu samedi soir.

Wesley Alen sera chargé d'arbitrer le chaud derby entre Club et Cercle de Bruges. Un match d'autant plus tendu qu'il y aura encore énormément d'enjeu pour les deux équipes. Nathan Verboomen sifflera, lui, la rencontre entre Anderlecht et Zulte Waregem, tant dis que Christof Dierick sera l'arbitre du match du Standard.

La Gantoise - Charleroi sera arbitrée par Jan Boterberg. Voici la désignation complète :