Le plus grand défi du Cercle? "Une équipe de Champions League"

Un adversaire redoutable, mais aussi une belle opportunité pour les Vert et Noir?

Pas encore coach du Cercle à l'aller, Bernd Storck vivra son tout premier derby brugeois, mais il a une idée de ce qui attend son équipe. "C'est toujours spécial, et pour nous, ce sera un derby à l'extérieur. Le stade sera contre nous, mais nous serons soutenus par un bon millier de supporters, c'est fantastique pour nous et les joueurs doivent en être conscients."

Mais, plus que le stade, c'est un adversaire redoutable que devra se farcir le Cercle. "Une équipe de Champions League, avec des joueurs fantastiques à chaque poste", analyse Storck. "Mais la situation du Cercle a changé depuis une semaine... "Nous serons l'outsiders et nous n'aurons rien à perdre", insiste l'ancien T1 de Mouscron. Et tout à gagner: en cas de victoire, le Cercle sera sauvé!