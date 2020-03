🎥 A défaut des 3 points, Sclessin voit l'une des plus impressionnantes animations de la saison

Certains diront qu'il y avait plus d'animation en tribune que sur la pelouse ce samedi soir Ă Sclessin.

Et pour cause, les joueurs du Standard ont livré une prestation médiocre. La tache fut rendue plus compliquée par l'exclusion logique de leur jeune défenseur Zinho Vanheudsen après seulement 37 minutes de jeu :

Rood - Donkerrood - Zinho Vanheusden... đŸ˜” pic.twitter.com/Y2kFw0pLVR — Play Sports (@playsports) March 8, 2020

Les deux équipes se quittaient finalement sur un score vierge. En tribunes, le spectacle fut tout autre. Les Ultras Inferno ayant décidé de réaliser une animation en soutien aux interdits de stade. Pour marquer le coup et attirer l'attention sur le message "Interdits avec nous. Votre répression ne tuera pas notre passion", la Tribune 3 a effectué un des craquages les plus impressionants de la saison :