Des mesures différentes à Charleroi et à Eupen

Les deux clubs ont annoncé, à leur tour, les dispositions prises pour les prochaines semaines.

Les clubs réagissent, tour à tour, aux mesures de confinement prévues et annoncées par le gouvernement jeudi soir. Et les réponses sont différentes. L'AS Eupen a ainsi confirmé mettre fin à ses séances d'entraînement jusqu'au 23 mars et prendra une décision la semaine prochaine concernant la suite du programme des Pandas.

À Charleroi, l'entraînement du jour a été annulé et les Zèbres sont en congé jusque lundi, mais les joueurs devraient reprendre le travail la semaine prochaine. "Ils recevront un programme, soit individuel, soit en groupe", précise le Sporting, qui a également décidé de "suspendre les repas en commun" et étudie la possibilité de "cloisonner les vestiaires".