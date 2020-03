"L'Euro cet été... je pense que cela va être très compliqué"

En attendant de voir l'évolution de l'épidémie et des mesures, on peut entendre plusieurs bruits de couloirs quand aux solutions pour la JPL ou encore l'Euro.

Michel Louwagie reste pessimiste pour ce qui est de la tenue de l'Euro cet été : "Tout est déjà suspendu jusqu'au 3 avril et cette période sera peut-être prolongée", confiait Michel Louwagie à Sporza. "Le Championnat d'Europe... je pense que cela va être très compliqué je pense. Des voix s'élèvent pour l'organiser en hiver, même si 2021 pourrait aussi être une possibilité. Je me base sur le fait que les grands championnats doivent encore jouer entre 9 et 11 matches pour clôturer la saison. Cela signifie qu'elles mettront probablement la pression sur l'UEFA pour qu'elle reporte l'Euro."

Pour le Directeur Technique des Buffalos, la suite dépendra en partie des décision de l'UEFA : "Avec nos 10 journée de PO, je pense que la situation en Belgique est comparable en termes de nombre de matches. C'est pourquoi nous avons décidé d'attendre la conférence de l'UEFA de mardi avant de prendre une décision. Nous avons une conférence téléphonique avec la Ligue Pro mercredi. On verra à ce moment là."

En attendant, la FIFA a également pris des mesures : "Hier matin, la FIFA a communiqué sur le fait que les joueurs ne seront pas obligés de se rendre dans leur pays pour les rencontres internationales. Une décision qui se prendra entre chaque club et ses joueurs concernés, même si la décision finale revient aux joueurs. De notre côté, le club a décidé de demander à nos joueurs de rester. Cela facilitera également toute préparation pour la suite du championnat, si nous recevons le feu vert."