Face au coronavirus, Anderlecht prend une décision importante

Les Mauves ont communiqué la nouvelle cette nuit.

Le Sporting d’Anderlecht a décidé de suspendre tous les entraînements et de renvoyer les joueurs chez eux.

"À la suite des récents développements et mesures de lutte contre le virus COVID-19, le staff sportif, le staff médical et la direction du RSC Anderlecht ont décidé de suspendre avec effet immédiat tous les entraînements organisés à Neerpede. Cette décision a été prise en consultation avec des experts médicaux externes, dans l’intérêt de la santé générale et individuelle", explique le club bruxellois sur son site internet ce dimanche soir.

"Le club demande aux joueurs de rester à leur domicile et d’entretenir leur forme grâce à des programmes d’entraînement individuels définis par le staff. Les joueurs et le staff resteront en contact étroit grâce à l’usage de la communication numérique. De cette manière, le RSC Anderlecht veut prendre ses responsabilités dans la lutte mondiale contre la propagation du virus. En annulant tous les entraînements collectifs, le club tente de contribuer au lissage de la courbe du nombre d’infections quotidiennes."

"En raison de l’aspect humain important, les joueurs étrangers sont autorisés à rentrer dans leur famille dans leur pays d’origine. Ils doivent cependant tenir compte des directives nationales et internationales. Ils suivront naturellement aussi les mesures proactives générales prescrites par les gouvernements (rester à la maison, se laver les mains, se tenir à l’écart des tiers, etc.). Ces lignes directrices resteront indéfiniment d’application au RSC Anderlecht jusqu’à ce que la clarté soit faite en ce qui concerne la suite du championnat."