Genk et Mouscron suivent l'exemple du Sporting d'Anderlecht

Entraînements suspendus dans le Limbourg et dans le Hainaut.

Comme le Sporting d'Anderlecht, qui l'a confirmé lundi matin, le Racing Genk a décidé de suspendre provisoirement ses entraînements. "Les joueurs vont recevoir un programme individuel et ils peuvent continuer à aller courir. Tout en évitant les contacts avec d'autres personnes. Rester le plus possible à la maison est le message", insiste le club dans un communiqué.

Selon la Dernière Heure, la même décision a été prise par le Royal Excel Mouscron, alors que les Hurlus s'étaient encore entraînés vendredi et samedi.