Le président de l'UEFA fier de la solidarité dans le foot européen : "L'UE devrait prendre exemple sur notre gestion de la crise"

Les fédérations de football seront durement touchées par cette crise, mais aucune ne le sera autant que l'UEFA d'après son président Aleksander Ceferin.

L'UEFA avait récemment pris la décision de reporter d'un an l'Euro pour permettre de terminer la saison actuelle des différents championnats : "Le championnat d'Europe est notre plus grand fleuron et nous avons fait le plus grand sacrifice", déclare le président Aleksander Ceferin dans Welt am Sonntag. "Il est clair que l'UEFA perdra des centaines de millions d'euros avec cette décision de reporter le tournoi."

L'UEFA a demandé une compensation, mais on ne sait pas encore si cela se concrétisera : "On nous a seulement promis qu'on ferait preuve de solidarité, si besoin. Pour l'instant, je m'en tiens à cette parole qui me semble suffisante."

"L'Union européenne devrait prendre exemple sur notre gestion des crises. La solidarité dont fait preuve le football international peut servir de modèle. Il est dommage qu'il n'y ait pas d'approche coordonnée dans l'UE."