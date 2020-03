🎥 De transfuge critiqué à meilleur buteur d'Anderlecht: la saison de Michel Vlap en trois minutes

Une première saison belge particulière pour Michel Vlap, transfert phare de l'été anderlechtois, mais qui a eu besoin d'un certain temps d'adaptation. À l'image du Sporting d'Anderlecht?

L'aventure bruxelloise de Michel Vlap avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue: en moins de 20 minutes, le Néerlandais trouvait le chemin des filets à deux reprises, lors du premier match de la saison du Sporting, à domicile contre Ostende. Mais son deuxième but était annulé par le VAR et s'en est suivie une longue période de mutisme pour Michel Vlap.

Dix buts, trois assists

Le numéro 10 anderlechtois n'a, en effet, marqué ensuite qu'un seul but entre ce 28 juillet et le 22 décembre. Et les critiques ont commencé à fuser. Mais Michel Vlap a parfaitement digéré et il a complètement relancé sa saison grâce à son doublé contre Genk, en fin d'année 2019.

Arrivé à Anderlecht en provenance d'Heerenveen contre un chèque de huit millions d'euros, le Néerlandais avait la pression sur les épaules, il a su s'en débarrasser en 2020. 23 matchs disputés, dix buts inscrits et trois assists ditsillés: il avait réussi à s'imposer comme l'Anderlechtois le plus décisif de la saison (avec Nacer Chadli, auteur de huit buts et cinq assists). De bon augure pour la suite de ses aventures bruxelloises? Réponse dans les prochains mois.