Besoin de football ? Le dernier championnat d'Europe est disponible ... en streaming gratuit !

Vous êtes désespérément en manque de football et les rediffusions vous lassent ? Il reste ... la Biélorussie. Et bonne nouvelle : tous les matchs sont diffusés en direct légal !

La Premier League biélorusse risque fort de faire exploser ses scores d'audience ce week-end, et pour cause : la dictature d'ex-URSS est le dernier pays où le football se tient normalment (même pas à huis-clos). On s'interrogera sur l'éthique de cette décision, mais le fait est que si vous voulez assister au derby de Minsk ce week-end, que disputera notamment le Belge Danilo (le fils de Wamberto), ou si vous voulez voir jouer le vétéran Alexander Hleb, c'est possible.

Car oui, le championnat biélorusse est disponible ... en streaming gratuit, intégral et légal sur le site officiel de la fédération. Avec déjà deux matchs ce vendredi au programme. On ne vous promet pas du grand spectacle, mais c'est du football, et c'est en direct ...

C'est par ici : https://championship.abff.by/broadcasting/tournament