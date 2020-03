L'Antwerp engage définitivement son élément offensif japonais

Ca bouge encore à l'Antwerp.

Après avoir levé l'option du jeune Robbe Quirynen, qui s'est du même engagé pour deux ans avec lel Great Old, l'Antwerp s'est assuré des services du Japonais Koji Miyoshi, prêté depuis le début de saison par Kawasaki Frontale.

La direction anversoise a levé l'option et engagé le médian offensif japonais pour les trois prochaines années. Longtemps freiné par une blessure à la cheville, Koji Miyoshi a disputé 15 rencontres cette saison avec le Great Old et inscrit trois buts.