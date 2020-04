Aleksandar Mitrovic défend son compatriote Luka Jovic

L'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic a volé à la rescousse de son coéquipier en sélection Luka Jovic, très critiqué après sa saison difficile.

Aleksandar Mitrovic connaît bien l'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, avec lequel il évolue en sélection de Serbie. Et l'ancien d'Anderlecht a tenu à défendre Jovic, qui n'a pas brillé cette saison, dans la presse serbe : "Luka vit une passe difficile : quand tu es attaquant, le plus important est de jouer, c'est ce que je pense. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de jouer", regrette Mitrovic dans Butasport.

"J'ai vécu ça à Newcastle United au début. Tu ne joues que cinq-dix minutes, tu essaies de faire ce que tu peux, surtout quand tu as coûté cher. Tu veux trop en faire", explique le Serbe. "Je suis sûr que s'il jouait plus de matchs, les buts viendraient. Il doit continuer, jouer au Real met la pression, mais Luka est encore jeune et a des années devant lui".