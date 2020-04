Le bilan (provisoire) des clubs de Pro League: la saison folle de Charleroi et Karim Belhocine

On poursuit notre tour d'horizon des clubs de Pro League et on grimpe sur le podium, en ce mardi, avec le Sporting de Charleroi, véritable sensation de la saison.

Rien ne laissait pourtant présager d'une telle réussite pour les Zèbres. Felice Mazzu parti, la direction carolo avait décidé de confier le destin de son équipe première à Karim Belhocine. Un sacré défi que l'ancien adjoint de Hein Vanhaezebrouck a relevé avec brio.

Des départs bien compensés

Avec un effectif qui n'a que très peu évolué durant l'intersaison: en plus de Javier Martos, le Sporting a perdu Victor Osimhen, révélation de la saison dernière, mais son prédécesseur, Kaveh Rezaei, est revenu pour une saison. Et il a prouvé, du haut de ses 14 buts, qu'il n'avait rien perdu de ses qualités, malgré une première année compliquée à Bruges.

Autres réussites du côté des arrivées: malgré la concurrence de Rezaei et un temps de jeu limité, Shamar Nicholson a lui aussi rendu de précieux services à la pointe de l'attaque carolo. Tout comme Modou Diagne, en concurrence avec un très bon Steeven Willems. Tandis que Joris Kayembe, arrivé cet hiver, a profité de sa polyvalence pour, progressivement, gagner les faveurs de son entraîneur.

Mais, en dehors de ça, c'est avec les atouts des saisons précédentes que Karim Belhocine a construit la réussite du Sporting de Charleroi 2019-2020: Nicolas Penneteau, Dorian Dessoleil, Nurio ou encore Marco Ilaimaharitra ont été fidèles à leur réputation, Massimo Bruno a retrouvé ses plus belles sensations, Ryota Morioka s'est révélé dans un rôle plus défensif et on n'oubliera pas Cristophe Diandy, lui aussi très performant avant sa blessure.

Ajoutez-y la percée significative de Maxime Busi sur le flanc droit, la saison tonitruante de Mamadou Fall, de retour d'un prêt revigorant à Eupen, et les fulgurances d'Ali Gholizadeh et vous avez les ingrédients qui ont fait le succès du Sporting de Charleroi 2019-2020.

Bons dans tous les domaines et pas intimidés par les grands

Une équipe à la fois capable de serrer la vis derrière et de claquer des buts devant. Derrière les stats intouchables de Bruges, Charleroi dispose de la deuxième meilleure défense du championnat (23 buts encaissés), mais aussi de la troisième meilleure attaque de Pro League (49 buts, seuls Gand et le Club ont fait mieux): preuve que le Charleroi de Karim Belhocine est plus qu'une équipe qui défend bien.

Mais surtout, les Zèbres n'ont eu peur de personne cette saison: s'ils n'ont pas battu le Club de Bruges cette saison, les Carolos affichent un bilan positif contre toutes les autres formations du top 6. Et les victoires contre le Standard et à la Gantoise, en toute fin de phase classique, laissaient présager du meilleur en vue des playoffs 1.

Des playoffs 1 que Charleroi regrettera sans doute, si la fin de la saison se confirme, mais comme le disait très bien Karim Belhocine, dans un entretien accordé à So Foot la semaine dernière, "l'Europa League, c'est déjà magnifique"." Et largement mérité aussi.