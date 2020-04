Le FC Barcelone poursuit son ancien vice-président en justice

Après la démission groupée de plusieurs membres du conseil d'administration et les accusations de corruption lancées par l'ancien vice-président Emili Rousaud, le FC Barcelone a réagi.

Après les mots, les actes : le FC Barcelone avait déjà nié toute accusation de corruption et annoncé qu'il envisageait des poursuites judiciaires à l'encontre de son ancien vice-président Emili Rousaud. C'est désormais chose faite : le club catalan a réorganisé son organigramme et officialisé une plainte au pénal contre Mr Rousaud pour les "accusations graves et infondées" portées par celui-ci.

Au sein du nouvel organigramme barcelonais, Jordi Moix a été nommé vice-président économique et actions, Pau Vilanova vice-président institutionnel et Oriol Tomàs vice-président de la zone commerciale. Marta Plana a été nommée secrétaire du conseil d'administration. David Bellver est le nouveau trésorier. Javier Bordas devient le nouveau manager responsable de l'équipe première , Xavier Vilajoana prend en charge l'équipe réserve.