Simon Mignolet devrait prochainement intégrer un cercle de privilégiés

Avec son titre imminent de champion de Pro League, Simon Mignolet deviendra le quatrième joueur de l'histoire à avoir remporté la D1A et la C1.

Auteur d'une très bonne saison avec le Club Bruges, Simon Mignolet devrait normalement être sacré champion de Belgique dans quelques mois avec les Blauw en Zwart. Un titre qui le ferait alors rentré dans un cercle bien particulier.

En effet, selon les informations de Jarno Bertho, journaliste pour VTM Nieuws, le gardien de but de 32 ans deviendrait à cette occasion le quatrième joueur de l'histoire à remporter la Pro League et la Ligue des Champions. Pour rappel, ce dernier a remporté la C1 la saison dernière avec Liverpool. Il rejoindrait ainsi trois anciennes stars de la D1A : Peter van Vossen, Edgaras Jankauskas et Dante.