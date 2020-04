Ces Belges qui brillent dans l'ombre - 5 : Mike Trésor Ndayishimiye et les regrets d'Anderlecht

Tout le monde a suivi les exploits de Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois cette saison. Mais cette période de suspension des championnats est aussi l'occasion de parler de certains joueurs belges un peu oubliés, qui brillent pourtant dans l'ombre.

On reste aux Pays-Bas pour ce cinquième volet des Belges de l'ombre avec un nom qui, pour le coup, est parvenu aux oreilles du public belge à plusieurs reprises cette saison : celui de Mike Trésor Ndayishimiye (20 ans), jeune pépite de Willem II ... et ancien talent du RSC Anderlecht, qui confirme après Cuypers, Kawaya, Mangala et Okita que les jeunes issus des centres de formation de nos clubs doivent parfois quitter la Belgique pour s'épanouir.

C'est en 2018, à 18 ans, que Trésor (le nom que nous utiliserons par souci pratique) n'est pas prolongé par Anderlecht ; le coéquipier des Saelemaekers, Sambi Lokonga et Verschaeren opte alors pour les Pays-Bas, comme nombre de jeunes belges. Direction le NEC Nimègue, en D2, où il obtient un temps de jeu satisfaisant (23 matchs, 6 buts).

De quoi rapidement attirer le regard de l'Eredivisie : à 20 ans, Mike rejoint Willem II et l'adaptation est rapide. Transféré en fin de mercato, il est titulaire dès septembre mais c'est en fin d'année 2019 qu'il se fait remarquer : trois buts en trois matchs, dont un face au grand Ajax Amsterdam. Début 2020, rebelote avec cette fois une merveille de frappe enroulée sur la pelouse de l'AZ Alkmaar pour faire 1-3 ...