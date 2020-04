Mouscron fait une mise au point concernant une éventuelle fusion : "Une rencontre informelle a eu lieu"

L'information lâchée par Het Laatste Nieuws vendredi a créé des vagues dans le paysage du football belge.

La rumeur d'une éventuelle fusion entre Coutrai et Mouscron (et Roulers ?) a eu l'effet d'une bombe vendredi. Suite à cela, le président du KVK a réagi au micro de Het Laatste Nieuws et évoquait une collaboration plutôt qu'une concurrence.

Samedi matin, l'Excel Mouscron a réagi de son côté. Dans un communiqué, le club fait une mise au point concernant l'obtention de sa licence et les rumeurs sur une éventuelle fusion.

"De nombreuses rumeurs circulent ces derniers jours à propos de l’avenir de notre club. Sachez qu’actuellement, la direction met tout en œuvre pour l’obtention de la licence auprès du CBAS. Plusieurs pistes très positives sont à l’étude. Nous restons confiants sur l’obtention du fameux sésame pour la saison prochaine et sur la continuité du club pour les années à venir."

"En ce qui concerne les rumeurs de fusion avec nos voisins courtraisiens, il n’est nullement question de finaliser ce dossier à court ou moyen terme. Certes, une rencontre informelle a eu lieu entre les directions des deux clubs au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés mais une fusion n’est pas du tout à l’ordre du jour."