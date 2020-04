Le football reprend ses droits en Corée du Sud

La K League sud-coréenne devait théoriquement débuter le 29 février. La crise du coronavirus avait logiquement provoqué un report de la compétition.

Les autorités du football sud-coréen ont affirmé, dans leur communiqué mensuel, que le championnat allait finalement pouvoir débuter prochainement, sans indiquer encore de dates précises. En attendant, les clubs de K League peuvent dès à présent organiser et disputer des rencontres amicales.

Seules conditions, mais non sans importance : les matchs amicaux seront à huis clos et l'accès à la presse sera limité. En tout, 10.693 personnes ont été testées positives dans le pays, depuis le début de la pandémie. 237 ont trouvé la mort. Le dépistage massif et l'obligation du port du masque généralisée semblent faire leur preuve, se vantent les autorités, puisque seulement neuf nouvelles contagions ont été détectées ce lundi.