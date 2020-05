Un gardien de but décrit la dernière recrue d'Anderlecht : "Un travailleur acharné"

Vincent Kompany était l'homme que Jelle ten Rouwelaar appréciait. Ten Rouwelaar connaît Kompany car son ex-club, le NAC Breda avait un accord de coopération avec Manchester City. Et là, il a été impressionné par son zèle et ses capacités.

Jorn Brondeel l'a eu comme entraîneur de gardiens au NAC pendant une saison. "Il est obsédé par la profession", dit Brondeel dans Het Nieuwsblad. "A toute heure de la journée, vous pouvez discuter avec lui des actions du gardien de but. Jelle est un monstre d'entraînement et un travailleur acharné. Derrière chaque exercice, il y a une vision claire. Il m'a appris qu'il faut travailler dur pour chaque balle. En anticipant, en choisissant sa position, en lisant le jeu. Il le prouve aussi avec des vidéos. Il conserve également les dossiers de tous les gardiens de but".

Tellement obsédé qu'il demande à ses gardiens de but des heures supplémentaires. "Il aimait s'entraîner en dehors du groupe. Je devais donc souvent sortir avec lui le mercredi ou le jeudi après-midi. Même lorsque la trêve hivernale approchait et qu'il faisait noir dehors. Pendant qu'il pleuvait, j'ai vu mes coéquipiers rentrer chez eux alors que moi je continuais l'entraînement. Mais peu après le Nouvel An, j'ai arrêté un penalty et nous avons donc gagné ce match. Un regard de Jelle m'a suffi pour savoir que c'était ma récompense".