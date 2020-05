"Je ne pense pas que beaucoup de Diables auraient arrêté après l'Euro"

Le report de l'Euro est forcément sur les lèvres de tous les Diables Rouges. Et si d'aucuns estiment qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour la Belgique et sa défense, les principaux intéressés se montrent, en revanche, plutôt optimiste.

Et c’est aussi le cas de l’aîné des Diables Rouges, Thomas Vermaelen, qui aura 35 ans quand l’Euro prendra son envol dans un peu plus d’un an. "Je pars du principe que je me sentirai bien dans un an, comme maintenant, et je ne vois pas comme il en serait autrement", confie le défenseur du Vissel Kobe au Nieuwsblad.

Des propos optimistes que l’ancien capitaine des Gunners généralise à l’ensemble de la défense des Diables Rouges. "Je sais qu’on parle beaucoup de la défense qui aura un an de plus, mais je pense que ça ira", rassure-t-il.

"De toute façon, même si l’Euro avait eu lieu cette année, je ne pense pas que beaucoup de joueurs auraient arrêté", insiste encore Thomas Vermaelen qui est confiant pour Jan Vertonghen et Toby Alderweireld et qui ne s’inquiète pas pour les joueurs les plus âgés de l’arrière-garde belge. "Tout le monde se tourne vers Vincent et moi parce que nous sommes les plus vieux et à cause de nos blessures. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il ne faut pas s’en faire pour moi.”