Anderlecht doit-il saisir l'opportunité Luc Nilis ?

L'ensemble des supporters d'Anderlecht a été agréablement surpris par une interview de Luc Nilis ce mardi. Il est actuellement sans emploi et envisagerait certainement une offre de son ex-club Anderlecht. "Vincent peut toujours m'appeler", a-t-il dit. Faites-le ! C'est ce que nous disons.

Pär Zetterberg était censé s'occuper du compartiment offensif, mais nous savons tous comment cela s'est terminé entre-temps. La différence entre Zetterberg et Nilis ? L'icône du club bruxellois a gagné sa vie au cours des six dernières années en améliorant les attaquants du PSV et du VVV Venlo.

Nilis a indiqué, après l'expiration de son contrat actuel, qu'il veut aller plus loin. Anderlecht est en pleine reconstruction et il veut en faire partie. L'homme qui possède la meilleure technique de frappe jamais admirée en Belgique a toujours un faible pour son ex-club.

Et les Mauves disposent de plusieurs jeunes talents avec Amuzu, Doku, Lokonga, Colassin...qui pourraient s'améliorer auprès de l'ancien Diable Rouge. Il n'aura aucun problème à le faire de manière pratique. Ces dernières années, des viédos sont régulièrement apparues dans lesquels l'ancien attaquant d'Anderlecht et du PSV placer des ballons avec beaucoup de précision.

Anderlecht peut-il se permettre de refuser l'expertise de Nilis ? Les partisans aimeraient bien sûr qu'il reçoive immédiatement un ensemble de tâches correctes et bien définies. Ne faites donc pas la même erreur qu'avec Zetterberg...

Au PSV, il a obtenu beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'il a accompli avec les attaquants. Cela semble valoir la peine d'essayer...