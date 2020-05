🎥 Son confinement, son premier but, "gagner des titres avec Anderlecht": les confidences d'Antoine Colassin

ArrĂȘtĂ© en pleine percĂ©e, le jeune attaquant du Sporting d'Anderlecht revient sur ses premiers pas en Pro League, mais Ă©voque aussi son avenir et ses ambitions.

A l'arrêt depuis le début du mois de février et une opération, Antoine Colassin ne cache pas qu'il rêve de rejouer le plus vite possible: "Ce qui me manque plus c'est le terrain, les matchs, sentir les supporters derrière nous", explique-t-il dans une interview publiée par le Sporting d'Anderlecht sur Youtube.

"Mon premier but? Un souvenir extraordinaire"

Pourtant, le jeune attaquant anderlechtois, et même s'il n'a joué que quatre rencontres avant sa blessure, a eu le temps de marquer les esprits. Il avait d'ailleurs marqué dès sa première rencontre, contre le Club de Bruges, dans un topper: "J'avais vraiment envie de jouer ce match-là. Mais. commencer directement comme ça et marquer... ce sont des sensations qui s'expliquent pas, c'était extraordinaire."

Ambitions? "Gagner avec le Sporting"

Des prestations qui ont d'ailleurs focéent aiguisé son appétit: "Moi je veux jouer et gagner des titres avec Anderlecht. Dans ma tête, je veux jouer pour ça", explique-t-il au moment d'aborder ses ambitions. Des confidences à retrouver, ci-dessous, dans l'interview publiée par le Sporting d'Anderlecht.