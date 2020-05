Le représentant des supporters est opposé aux huis clos : "Les alentours des stades seraient bondés"

Un récent sondage réalisé par l'association Belgian Supporters indiquait que 80% des supporters étaient contre une reprise du championnat. Il a fallu attendre un décret du Conseil National de Sécurité pour en avoir la certitude. Un autre enjeu est désormais sur la table : la question des huis clos.

La question des huis clos divise les supporters également

Cela tombe bien, dans son récent sondage, la fédération qui veut représenter les supporters leur avait également posé la question. Il se fait que les résultats sont beaucoup moins tranchés. Environ 4 répondants sur dix indiquent être pour la tenue de matchs à huis clos afin de reprendre la saison suivante en août. Surement en manque de matchs de foot, certaines personnes habituées des stades accepteraient de devoir regarder les rencontres dans leur divan. Pour d’autres, pas question : pas de football sans supporters !

L'avis du Président des Belgian Supporters

Nous avons dès lors posé la question à Eddy Janssis, le Président de l’association Belgian Supporters. Il insiste : « Il s’agit de mon avis personnel. Pour l’ensemble des supporters, notre sondage montre que les avis sont partagés. Mais moi, personnellement, mon opinion était déjà d’arrêter la saison pour pouvoir se concentrer sur la suivante ». Et, maintenant que c’est chose faite, Eddy Janssis estime que la saison ne devrait pas reprendre sans supporters : « L’idéal serait de commencer la saison en août avec des supporters dans les stades ».

"Imaginez un Standard - Anderlecht à huis clos..."

L’Anversois, lui-même supporter - mais pas d’un club de sa région – argumente : « Imaginez qu’ils décident d’organiser des matchs à huis-clos. Je suis certain que de nombreux supporters s’amasseraient autour des stades. Qui plus est, dans ce cas, on ne pourrait pas séparer les supporters des deux équipes. C’est pour cela que, selon moi, les huis clos ne doivent pas être envisagés. Pour des petits matchs, pourquoi pas. Mais, pour un Standard-Anderlecht, il y aurait plein de monde sur le Pont des Modeleurs à Sclessin. Ne fut-ce que pour des raisons de sécurité, le ministre de l’intérieur ne devrait pas prendre de risque ». Les images des supporters parisiens autour du Parc des Princes, lors du match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, viennent forcément à l’esprit.

Mais pour d’autres groupes de supporters, les ultras en tête, l’argument est différent : le football reprendra en temps voulu. Et avec supporters. Car les supporters sont ceux qui font vivre ce sport, matchs après matchs, semaines après semaines, et font du football quelque chose de si particulier.

Enfin, pour Mogi Bayat, il faudra également voir où en sont les capacités de dépistage pour protéger la santé des joueurs, des staffs, des journalistes, des caméramans , etc. Un débat supplémentaire qui alimentera les prochaines longues assemblées générales de la Pro League. Au moins, conclut Eddy Janssis, « avec nos sondages, les dirigeants du foot belge sont informés de l’avis des supporters. C’est notre rôle ; nous discutons souvent avec la Pro League et la Fédération ».