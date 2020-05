Une D1A à 18 et des PO1 ... à quatre ? Une proposition semble sur la table

L'Assemblée Générale de la Pro League doit décider du format de la saison à venir. Le FC Bruges s'est signalé en envoyant à tous les médias une proposition de championnat à 18 sans Playoffs, mais une autre idée semble sur la table.

Que la future saison se dispute à 18 clubs ne fait presque plus aucun doute : la lutte pour la promotion ayant été interrompue, OHL et le Beerschot devraient monter tous les deux, tandis que Waasland-Beveren n'a pas pu jouer sa dernière carte dans la course au maintien, si ténues eussent été ses chances. Pour éviter divers recours (ce qui était également le sens de la notice envoyée par le Club de Bruges via mail), une D1A à 18 serait le plus simple et le plus satisfaisant pour tous.

Une nouvelle idée apparaît cependant ce lundi dans la presse : il serait apparemment envisagé de disputer la saison à 18, mais de ne pas supprimer les PO1 ... qui seraient disputés à 4 équipes, le cinquième ticket européen se disputant via d'autres Playoffs entre les équipes classées de la 5e à la 8e place. Côté relégation, afin de revenir à la normale pré-Covid 19, trois équipes descendraient à l'issue de la saison. L'objectif est que dès 2021-2022, on revienne à une D1A à 16 équipes AVEC Playoffs (ce que Bruges veut absolument éviter).

L'Assemblée Générale de la Pro League se tiendra samedi prochain et toute décision prise devra être approuvée à 80%.