Louis van Gaal conseille un Diable Rouge à l'Ajax Amsterdam

L'Ajax Amsterdam envisagerait de faire revenir un ancien de la maison : Jan Vertonghen, en fin de contrat à Tottenham. Pour Louis Van Gaal, ce serait une excellente idée.

L'avenir de Jan Vertonghen est incertain, mais le défenseur central arrive en fin de contrat à Tottenham et on semblerait se diriger vers un départ. Plusieurs destinations sont citées, notamment en Italie, mais l'Ajax Amsterdam est également sur les rangs, ce que Louis Van Gaal voit d'un bon oeil. "Je suis normalement contre le retour de joueurs dans leur ancien club. Quand Rijkaard était revenu à l'Ajax, ça ne me plaisait pas", rappelle l'ancien sélectionneur des Pays-Bas dans Voetbal International.

"Mais au final, ça s'était bien passé ... et avec Vertonghen, je pense que ça pourrait marcher également. Il peut s'adapter techniquement et tactiquement", estime Van Gaal. "La façon dont il s'est comporté à Tottenham malgré les difficultés, cela prouve que c'est un mec bien. Il voudra prendre sa revanche".