Danijel Milicevic et Mijat Maric bientôt de nouveau réunis ? "Oui, c'est une option"

Le meneur de jeu d'Eupen a réalisé une bonne saison avec les Pandas et fait partie des artisans du maintien.

Danijel Milicevic arrive en fin de contrat du côté d'Eupen et le Bosnien âgé de 34 ans pourrait faire son retour en Suisse et retrouver un certain Mijat Maric. Depuis deux ans, le Suisse joue à nouveau pour son club d'origine, Lugano, le club où tout a commencé pour lui. C'est le club où a débuté également Milicevic.

Milicevic pourrait donc éventuellement retourner au FC Lugano. "Oui, c'est une option", a déclaré Mijat Maric dans une interview avec le BRF. "Rien n'a encore été signé, mais il y a une chance que les bons amis terminent leur carrière ensemble à Lugano."