Roberto Martinez séduit par deux pépites de Pro League ?

Attentif à la situation de plusieurs joueurs susceptibles de venir renforcer l'effectif des Diables Rouges, Roberto Martinez observerait particulièrement les performances de Jeremy Doku et Charles De Ketelaere.

Auteur d'un très bon travail depuis son arrivée à la tête des Diable Rouges, Roberto Martinez dispose de nombreux joueurs de qualités au sein de son effectif, sur lesquels il pourra encore compter durant les années à venir (Lukaku, De Bruyne, Hazard). Pour autant, cela n'empêche pas le sélectionneur espagnol de se pencher sur des profils plus jeunes.

En effet, d'après les propos accordés par l'ancien coach d'Everton à Het Nieuwsblad, ce dernier suivrait attentivement les performances de deux pépites évoluant en Pro League, à savoir Jérémy Doku et Charles De Ketelaere. "Nous suivons maintenant aussi les garçons nés en 2000 ou plus tard. Deux d'entre eux ont atteint un niveau très élevé ces derniers mois : Doku et De Ketelaere."