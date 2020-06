Isaac Kiese Thelin, prêté à Malmö, ne pense pas revenir à Anderlecht

L'attaquant suédois Isaac Kiese Thelin est prêté jusqu'au terme de la saison à Malmö et l'arrêt dû au coronavirus ne devrait pas modifier cette échéance. Un retour au RSCA serait étonnant.

Le football va reprendre en Suède à la mi-juin et Isaac Kiese Thelin (27 ans) va donc retrouver les terrains avec Malmö. L'attaquant prêté par le RSC Anderlecht n'a pas encore eu l'occasion de jouer en championnat, mais a déjà marqué en Europa League face à Wolfsbourg, en seizièmes de finale. Il a également pu jouer en Coupe de Suède.

Avec la reprise se profilant, Thelin sait cependant que la durée de son prêt devra être prolongée au-delà du 30 juin 2020. "Anderlecht peut me rappeler à Neerpede, mais je doute qu'ils le fassent", a confirmé le Suédois en conférence de presse dans des propos relayés par Fotbollskanalen. "Mon objectif a toujours été d'être là toute la saison, rien ne change pour moi. Si je pense rester plus longtemps ? Il ne faut jamais dire jamais. Je me plais vraiment bien ici", reconnaît Thelin.