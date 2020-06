Enzo Scifo ne garde pas un bon souvenir de son dernier passage à Anderlecht : "Ils ne m'ont pas soutenu"

Enzo Scifo ne voulait plus parler depuis un an et demi. L'ancien joueur d'Anderlecht a eu du mal à digérer le coup du Sporting.

En décembre 2018, le nom d'Enzo Scifo était évoqué du côté du Sporting d'Anderlecht mais aucune information n'avait été rendue officielle quant à son éventuel futur poste. De passage au Parc Astrid, l'ancien joueur des Mauves a eu des contacts avec la direction. "Ce jour-là, Michael Verschueren a demandé si nous pouvions parler. C'est ce que j'attendais depuis si longtemps, mon rêve. Nous avons pris rendez-vous. La veille de celui-ci, Verschueren m'a appelé pour signaler qu'une conférence de presse imprévue avait lieu - la présentation de Frank Arnesen - et que nous devions la reporter. Cela a pris du temps, mais j'ai supposé qu'il avait trop de travail. Je ne l'ai plus entendu depuis", raconte-t-il avec une certaine amertume à Het Nieuwsblad. "Pour la première fois de ma carrière sportive, j'ai pris un énorme coup. Je me suis posé des questions. Un administrateur aurait pu m'appeler et me dire : Enzo, ça ne fonctionnera pas. J'étais préparé pour ça. Il me voulait, Je le ressentais, mais que se passait-il en interne ? Et que devais-je penser ? Il aurait pu me passer un simple coup de fil. Je pense que je mérite ce respect." L'ancien Diable Rouge garde une réelle rancoeur quant à cette situation : "Je n'ai jamais prétendu être le meilleur entraîneur, mais je voulais faire mes preuves. En tant qu'entraîneur, j'ai souvent manqué de soutien. Et même Anderlecht, le club de mon cœur, ne m'a pas apporté le soutien que j'attendais."