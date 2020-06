📷 Le tatouage d'Emmanuel Dennis en souvenir de son but à Madrid

Emmanuel Dennis a réalisé son rêve en marquant un but en Ligue des Champions, au Real Madrid pour être plus précis. Il a décidé de s'en souvenir toute sa vie.

Nous étions le 1er octobre dernier. Le Club Bruges se rendait à Madrid pour y affronter un Real en pleine crise. Ce soir-là, Emmanuel Dennis a crevé l'écran et a trouvé par deux fois le chemin des filets lors du 2-2 final.

Il avait bien précisé avant la rencontre en conférence de presse: "Si je marque un but, je me fais un tatouage". Et bien chose promise chose dûe: il arbore désormais un tatouage dans le coup, le représentant célébrant son but au Bernabeu. C'est le compte Twitter du Club Bruges qui nous montre cet réalisation.