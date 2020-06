Eupen officialise deux départs

Leur passage en Belgique n'aura duré qu'un an.

Fin de l'aventure pour les deux internationaux iraniens d'Eupen. Comme le confirme la direction germanophone dans un communiqué, les médians Omid Ebrahimi et Saeid Ezatolahi, tous les deux arrivés en prêt en début de la saison, retournent à Al Ahli pour le premier et à Rostov pour le second.

Si Saeid Ezatolahi n'a pas vraiment réussi à s'imposer chez les Pandas (il n'a disputé que quatre rencontres), Omid Ebrahimi, plus âgé et plus expérimenté, avait lui eu voix au chapitre sous les ordres de Benat San José. Au total, l'international iranien (42 caps avec la Team Meli) aura disputé 18 rencontres de Pro League, toutes en tant que titulaire, au cours de son passage en Belgique.