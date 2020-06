Deux jeunes frères quittent l'Académie et le Standard

Le Standard a offert un contrat pro à plusieurs joueurs espoirs du club, mais ce n'est pas le cas pour ces deux frères qui vont quitter le club.

C'ets la fin de l'aventure chez les Rouches pour Evangelos et Constantinos Patoulidis. Les deux frères, de respectivement 18 et 20 ans, n'ont pas signé de contrat professionnel avec le Standard et vont donc quitter le club d'après la Dernière Heure Les Sports.

Les deux frères étaient arrivés en provenance d'Anderlecht il y a trois saisons. Evangelos avait même effectué la préparation avec l'équipe première de Michel Preud'homme lors de l'été 2018. Il n'a cependant jamais joué en match officiel avec le Standard.

Ce jeudi, 24 heures après avoir annoncé la signature de Philippe Montanier, le Standard a annoncé la signature chez les pros de plusieurs jeunes dont Pavlovic et Tapsoba. Ils ont aussi levé l'option du Parisien Sissako.