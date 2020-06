Didier Lamkel Zé se fait de nouveau remarquer : il ne devrait pas s'entraîner pendant une semaine après une intervention esthétique

Ce lundi, le matricule 1 reprendra le chemin des entraînements sous la direction du nouvel entraîneur Ivan Leko. Mais Didier Lamkel Zé devrait être absent plusieurs jours.

Ce lundi, l'Antwerp reprend le chemin des entraînements, mais ce sera sans Didier Lamkel Zé. Rappelez-vous, l'année dernière, l'international camerounais avait séché la reprise et passait du bon temps à Nice, forçant ainsi une revalorisation salariale. Cette année, le joueur âgé de 23 ans va manquer le début de la reprise également.

Hier matin, Lamkel Zé a subi une pigmentation des cheveux à la Clinique Prohair de Heist-op-den-Berg. Il s'agit d'un traitement non chirurgical spécialement développé pour simuler le chaume des cheveux, ou dans certains cas, créer une densité optique plus élevée. Rien de mal direz-vous sauf le timing. Car il est fortement déconseillé de faire de l'exercice et de transpirer intensément après ce genre d'intervention capillaire. Il faut également éviter les douches chaudes et les rayons du soleil. Une situation qui ne fait pas les affaires de l'Antwerp qui verra son international camerounais manquer cinq jours d'entraînement.