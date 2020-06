A 41 ans, un taulier du vestiaire du Standard s'apprête à prolonger!

Il devrait vivre une cinquième saison consécutive à Sclessin et verra son rôle s'élargir.

C'est la Dernière Heure qui l'annonce: Jean-François Gillet, en fin de contrat le 30 juin, devrait rapidement prolonger l'aventure avec le Standard. Le portier de 41 ans, revenu à Sclessin en 2016, devrait signer un nouveau contrat d'un an et sera, à nouveau, le troisième gardien de la hiérarchie liégeoise, derrière Arnaud Bodart et Laurent Henkinet.

Après-carrière déjà en préparation au Standard

Mais son rôle ne se limitera pas au terrain, avance le quotidien: son nouveau contrat lui prévoira également un rôle de formateur à Sclessin. Jean-François Gillet prendra en charge la supervision des jeunes gardiens du Standard (des U18 aux U21). De quoi envisager, comme Réginal Goreux, une après-carrière en bord de Meuse.

Un souhait déjà formulé par l'ancien Diable Rouge qui avait été formé et débuté sa carrière et qui, après être passé par la Serie B et la Serie A, était revenu au Standard pour terminer sa carrière dans le club de son cœur.