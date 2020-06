Bruno Venanzi a proposé à Roland Duchâtelet d'investir dans l'Immobilière du Standard de Liège

L'actuel président du matricule 16 cherche de nouveaux investisseurs et il a donc contacté son prédécesseur.

Bruno Venanzi doit équilibrer les comptes du Standard. Il a donc dû passer par une recapitalisation et la vente du stade. Mais il a aussi contacté Roland Duchâtelet afin de lui demander s'il voulait investir dans l'Immobilière du Standard de Liège.

"Nous nous appelons de temps en temps", a expliqué Duchâtelet auprès de Het Nieuwsblad. "La dernière fois, c'était il y a un mois. Il m'a demandé si je ne voulais pas investir dans l'Immobilière du Standard de Liège. Il ne semble pas anormal de vendre le stade parce que j'ai fait la même chose avec Saint-Trond. Stratégiquement, je pense que c'est une très bonne décision et de plus, le site est très bien situé sur les rives de la Meuse. J'ai répondu qu'il est encore un peu trop tôt pour dire oui ou non. J'ai un certain nombre d'autres activités économiques qui avaient besoin d'être relancées. Nous devons attendre et voir comment cela va évoluer avec la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Je vais donc continuer à réfléchir à ma réponse et je répondrai dans quelques mois".

Le Limbourgeois était le propriétaire de Saint-Trond puis du Standard mais également de Charlton, AD Alcoron, Ujpest et Carl Zeiss Jena. Seuls les deux derniers clubs sont encore détenus par Roland Duchâtelet.