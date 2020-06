Opération "Mains Propres" à Charleroi: "Ce n'est pas une surprise pour nous"

Le parquet est passé des affaires de Dejan Veljkovic à celles de Mogi Bayat. Come le premier dossier est clôturé, les enquêteurs s'intéresse désormais à un autre manager dans le cadre de l'opération "Mains Propres".

Le Sporting de Charleroi et le Racing Genk ont conclu beaucoup de transferts avec Mogi Bayat. Cela date de la période 2014-2015. Charleroi a dû par exemple fournir les dossiers concernant les transferts de David Pollet (Anderlecht => Charleroi), Onür Kaya (Charleroi => Lokeren), Danijel Milicevic (Charleroi => Gent) en Enes Saglik (Lokeren => Charleroi).

Du côté des Carolo, cette visite n'est pas une surprise: "Est-ce que je suis étonné? Oui et non", affirme Pierre-Yves Hendrickx dans Het Laatste Nieuws. "Oui parce que c'est arrivé aujourd'hui, non car nous nous demandions depuis le début quand ce serait notre tour".

"Mais nous sommes sereins. Les enquêteurs nous ont laissé 15 minutes pour donner ce qu'ils recherchaient. Ils m'ont donné une liste de joueurs qui les intéressaient. Et ils ont eux-mêmes apporté des dossiers à propos de certains transferts".