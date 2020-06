Steven Defour et l'Antwerp: un petit tour et puis s'en va

C'était l'un des retours phares de l'été dernier dans le Royaume, l'aventure aura finalement été réduite à son strict minimum. Retour sur les quelques mois passés par Steven Defour au Bosuil et qui ne laisseront pas de souvenirs impérissables aux supporters du Great Old, ni même à Steven Defour lui-même.

Le retour de Vincent Kompany au Sporting, les arrivées de Simon Mignolet à Bruges et de Nacer Chadli à Anderlecht... au cœur d’un mercato de Pro League historiquement chargé en jolis coups, l’Antwerp avait aussi frappé fort, en faisant revenir en Belgique deux autres anciens Diables Rouges.

Déceptions pour Kevin Mirallas et Steven Defour

Mais Kevin Mirallas et Steven Defour n’ont pas connu la gloire au Great Old comme Nacer Chadli au Parc Astrid et, surtout, Simon Mignolet au Jan Breydel. Il y a quelques semaines, l’Antwerp annonçait ne pas reconduire le contrat de Kevin Mirallas. Mardi soir, le matricule 1 a confirmé que Steven Defour, non plus, ne prolongerait pas son séjour à Anvers.

Pas franchement une surprise, encore moins depuis l’officialisation de l’arrivée en prêt de Birger Verstraete. Freiné par un physique fragile, Steven Defour n’aura jamais su conquérir le Great Old. La faute à une vilaine blessure qui, après seulement quatre rencontres avec le maillot anversois, avait poussé l’ancien capitaine du Standard sur la touche pour plus de deux mois.

Et maintenant? "Je ne suis pas inquiet"

Et s’il est revenu en fin de saison et qu’il a pu enchaîner les matchs en 2020, l’arrêt forcé de la compétition aura eu raison de ses dernières ambitions anversoises. 12 petits matchs, pas de but, un seul assist: Steven Defour en attendait évidemment plus de ce passage au Bosuil.

Mais il va désormais passer à autre chose et se fixer un nouveau défi. Où ? La question est ouverte, mais Steven Defour, lui, ne s’emballe pas : "Je ne m’inquiète absolument pas. Le championnat est encore loin de la reprise, d’autres sont encore en cours. Je dois rester calme", précise-t-il dans un entretien accordé au podcast MidMid.