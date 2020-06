Une ancienne cible Anderlechtoise file au Sparta Prague

Le Sporting reste attentif au marché et est, comme à chaque Mercato, également associé à plusieurs joueurs.

Une de ces pistes menait à Martin Minchev, déjà lié à Anderlecht à plusieurs reprises sans jamais aboutir à du concret.

Désormais, l'attaquant bulgare vient de s'engager avec le Sparta Prague, comme annoncé par le club. Il rejoint ainsi la formation d'ancien Mauves comme Nicolae Stanciu ou encore Alexandru Chipciu.

🖊️ We are very proud and happy to introduce you Martin Minchev, the new player of our club! 🤩



Welcome to Sparta, Martin!



➡ https://t.co/LMmgah5KKI pic.twitter.com/5WoyU7C0V2