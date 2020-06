Ivan Leko : "J'ai besoin de plus de joueurs, j'ai perdu six à sept titulaires"

Il n'y avait pas que des bonnes nouvelles au Great Old. Si Dieumerci Mbokani a resigné un contrat à l'Antwerp, ce n'est pas le cas d'Arslanagic qui rejoint La Gantoise.

Le départ d'Arslanagic n'était pas une surprise comme l'expliquait Ivan Leko en conférence de presse. "Dino a fait part de ses attentions de départ dès le début et je n'ai pas tenu compte du fait qu'il resterait".

L'exode se poursuit du côté de l'Antwerp, et ce malgré les arrivées de Butez, Verstraete, Boya et la prolongation de Mbokani. "J'ai encore besoin de quatre à cinq nouveaux joueurs. J'ai déjà perdu six à sept titulaires : Bolat, Defour, Hoedt, Arslanagic, Mirallas et Lamkel Zé", explique l'entraîneur croate.

Luciano D'Onofrio aura encore du pain sur la planche afin de compléter comme il se doit le noyau de l'Antwerp. Mais Leko ne s'inquiète pas : "Notre noyau sera complet le plus rapidement possible. Je sais que nos dirigeants aiment faire des affaires en fin de mercato", conclut-il.