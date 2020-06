Un autre club de Ligue 1 sur la feuille de route de La Gantoise

Le calendrier de préparation des Buffalos se complète.

Motivés à l'idée de challenger le Club de Bruges la saison prochaine et ambitieux au point de viser ouvertement un second titre national, les Buffalos auront quelques morceaux de choix pour se tester en amical.

La Gantoise avait déjà finalisé des amicaux contre le RC Lens (21 juillet) et le FC Metz (le 28), un troisième club français s'ajoute à la liste: Het Nieuwsblad confirme que les Buffalos croiseront également la route de l'Olympique Lyonnais, toujours en course en Ligue des Champions et également finaliste de la Coupe de la Ligue.

Le Beerschot, Zulte Waregem et le Club de Bruges figurent aussi sur la liste des matchs de préparation du vice-champion de Belgique.