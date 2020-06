L'inquiétante seconde partie de saison de Timothy Castagne

Après une saison 2018/2019 réussie sous les couleurs de l'Atalanta Bergame, Timothy Castagne a perdu sa place dans le onze de départ du club italien.

Mercredi soir, l'Atalanta Bergame s'est imposé 3-2 à domicile face à son concurrent direct, la Lazio, dans le cadre de la 27ème journée de Serie A. Une rencontre de plus que Timothy Castagne a débutée sur le banc, malgré une entrée en jeu à la 69ème minute. Un statut de remplaçant qui contraste avec son exercice précédent.

Succès en 2018/2019, déclin en 2020 ?

La saison dernière, l'ancien joueur du KRC Genk a disputé pas moins de 37 rencontres toutes compétitions confondues avec La Dea, soit un total de 2 671 minutes. Avec 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées, le défenseur de 24 ans avait offert satisfaction dans un rôle de piston, que ce soit à gauche ou à droite, au sein du 3-5-2 mis en place par Gasperini. Des bonnes performances qui lui ont permis de se faire un nom en Italie et d'éveiller les intérêts de plusieurs grands clubs de Serie A.

Néanmoins, cet exercice 2019/2020 s'avère nettement plus compliqué pour le Diable Rouge (7 capes). Le natif d'Arlon a perdu sa place dans le onze de départ, il est désormais devancé par ses coéquipiers Hans Hateboer et Robin Gosens dans l'esprit de son entraîneur. À l'heure actuelle, il n'a disputé que 1 429 minutes (21 matchs) depuis le début de la saison, soit seulement 53% du temps de jeu total dont il avait profité en 2018/2019, et ce alors même que l'Atalanta a déjà joué plus de la moitié des matchs de son calendrier.

Un temps de jeu en chute libre depuis janvier

Le constraste s'accentue d'autant plus lorsque l'on se penche sur l'année 2020 de l'international belge. En effet, depuis le 1er janvier, ce dernier n'a été titularisé qu'une seule fois sur treize possibles. L'arrière droit formé à Virton passe donc la majeure partie de son temps sur le banc. Pour preuve, même en additionnant ses entrées en jeu, il n'a pris part qu'à 11% de toutes les minutes jouées par son équipe depuis le début de la nouvelle année (132 minutes sur 1170 possibles). Une statistique inquiétante.

Ainsi, face au déclin de son temps de jeu et alors que la période de mercato approche, Timothy Castagne serait sans doute bien inspiré de plier bagages cet été afin de trouver un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine...