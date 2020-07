L'ancien chouchou du KV Malines Arjan Swinkels proche de retrouver un club : "Ma motivation est encore bien présente"

Il y a quatre semaines, Arjan Swinkels a été surpris d'apprendre que son contrat avec Malines n'avait pas été prolongé. Le défenseur expérimenté est actuellement sans club, mais cela pourrait bientôt changer.

Arjan Swinkels était l'un des chouchous du public Derrière les casernes. Les adieux ont été difficiles, après deux saisons très réussies au KV Malines. "Cela n'a vraiment aucun sens d'être amer", nous confie le Néerlandais. "C'est ainsi et vous devez simplement aller de l'avant ! Je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux, mais j'ai reçu beaucoup de messages soutien, c'est pas mal", souligne le défenseur central.

Un mois plus tard, Swinkels est toujours sans club alors que tous ses anciens coéquipiers ont débuté la préparation estivale. "Je dois dire que ça me titille de ne pas jouer. Je veux recommencer le plus vite possible. Je me sens très bien, je marche et je fais du VTT très souvent, donc la base est bonne. Bien que ce soit complètement différent d'un entraînement spécifique de football", se rend compte le Néerlandais.

"Je suis en négociation avec un club"

Mais le VTT pourrait bientôt se retrouver dans le garage, car Swinkels espère rejoindre bientôt son nouveau club. "Je suis en négociation avec un club pour le moment, et cela va dans la bonne direction. Mais je ne peux pas et ne veux rien dire à ce sujet tant que les signatures n'ont pas été apposées. S'il s'agit d'un club belge ? J'espère que cela sera bientôt officialisé..."

À 33 ans, Arjan Swinkels n'est pas prêt de raccrocher les crampons. "Pendant le confinement, j'y ai parfois pensé. Mais il est vite devenu très clair pour moi que je ne suis pas encore prêt à arrêter de jouer au football. J'ai envie de m'entraîner et de rejouer des matchs. Ma motivation est encore bien présente", a conclut Swinkels.