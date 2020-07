Un nouveau back droit au FC Liège

Comme prévu, le RFC Liège a annoncé un nouveau transfert : un arrière droit en provenance du FC Dender.

Wouter Hias (29 ans) est le nouvel arrière droit du FC Liège pour la saison 2020-2021 : le latéral arrive du FC Dender où il évoluait depuis 2012 et signe pour 3 saisons à Rocourt, déclarant lors via communiqué : "Je ne change pas de club pour changer. Je viens de passer 8 ans à Dender. Quand je pense à Liège, la première chose qui me vient en tête, c’est l’incroyable esprit qui y règne. La mentalité qu’il y a ici et la volonté de tout donner sur le terrain me conviennent parfaitement. Et puis je sais que je m’engage aussi dans un club historique en Belgique".