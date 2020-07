Wesley Sneijder pense à faire un comeback mais à une condition

Le retour d'Arjen Robben a fait réfléchir les fans d'Utrecht. Pourquoi Wesley Sneijder ne pourrait-il pas faire un retour incroyable ?

Les supporters d'Utrecht ne pouvaient pas faire passer leur message plus clairement. Jeudi soir, Wesley Sneijder a été surpris par une horde de fans.

‘Nog 1 jaar vlammen in je stadsie!’ 🔥

Met die boodschap verrasten FC Utrecht-supporters Wesley Sneijder vanavond. De recordinternational zou hebben laten weten erover na te gaan denken en gaf toe gesprekken met Zuidam te hebben gehad. #fcutrecht pic.twitter.com/IcVOwGsdji — UtrechtFans (@utrecht_fans) July 2, 2020

En août 2019, Sneijder a mis fin à sa carrière professionnelle après un an et demi au Qatar. L'ancienne star de l'Ajax, du Real Madrid et de l'Inter Milan a indiqué aux supporters présents qu'il envisagerait un "retour" à Utrecht. Sneijder, 36 ans, vient de là-bas mais n'a jamais joué pour le club.

L'enthousiasme des supporters d'Utrecht a été déclenché par le retour d'Arjen Robben, qui a récemment signé au FC Groningen. La question de savoir si Sneijder "flambera dans sa ville" pendant un an, mais il devra d'abord "enflammer la salle de gym" pendant un certain temps pour perdre quelques kilos.