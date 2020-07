Quand le règlement est stupide, les actes le deviennent

Parfois il se passe des choses qui coupent la parole, alors il vaut mieux écrire ce que l'on ressent. Ce samedi, le Dinamo Bucarest affrontait Clinceni. Jusqu'ici rien de bien grave.

Il faut savoir qu'en Roumanie, les clubs sont obligés d'aligner au coup d'envoi (uniquement) deux joueurs de - de 21 ans qui ont été formés au club. Du côté du Dinamo, il y avait un manque à ce niveau et pour respecter ce règlement l'entraîneur a aligné le jeune joueur de 17 ans Loan Borcea.

Mais comme l'entraîneur n'avait pas spécialement confiance en Borcea, il l'a remplacé après...65 secondes. Il aura donc respecté ce règlement. Un superbe début de carrière pour ce joueur qui fêtera en plus ses 18 ans ce 6 juillet. Chacun se fera sa propre opinion.

What a terrible shit show. Dinamo's Ioan Borcea was substituted after 65 seconds (!!!) in the game vs Clinceni. He is 18 tomorrow! Imagine the gift... In the Romanian 1st league, every team must start the game with 2 U21 players in the starting lineup. pic.twitter.com/esHObllI4j