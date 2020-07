Futur transfert sortant record pour l'Antwerp?

Parmi les cadres de Laszlo Bölöni la saison dernière, le Portugais pourrait s'en aller cet été. Mais il faudra sortir le chéquier pour s'offrir ses services.

Prêté par Benfica lors de la saison 2017-2018, Aurelio Buta avait rapidement convaincu la direction anversoise. Une première bonne saison plus tard, le latéral droit portugais s'engageait définitivement avec le Great Old.

Et il n'a fait que confirmer depuis. Cette saison, l'ancien international U20 portugais n'a loupé que 90 minutes en championnat, il a inscrit deux buts et donné six passes décisives. Suffisant pour attirer les regards à l'étranger? Rien de concret n'est arrivé sur la table anversoise jusqu'ici, estime Het Laatste Nieuws et la possibilité de voir Buta prolonger n'est pas écartée non plus.

Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Great Old ne le lâchera pas à n'importe quel prix. Cinq millions d'euros serait d'ailleurs le minimum exigé par l'Antwerp, ce qui en ferait, le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club.