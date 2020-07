Marc Brys: "Construire un noyau au niveau de la D1A"

À un peu plus de trois semaines de la finale retour de D1B, Marc Brys l'affirme son groupe sera prêt.

Comme pour le Beerschot, la préparation de la saison sera particulière pour OHL et Marc Brys, qui ne sait pas encore dans quelle division évoluera son nouveau club la saison prochaine. "Le club est ambitieux et nous visons évidemment la D1A et si nous restons en D1B, nous aurons un noyau du niveau de la D1A", affirme-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

En attendant, Marc Brys et ses troupes feront tout pour arriver en forme le 2 août prochain, jour de ce qui sera peut-être "l'un des matchs les plus importants de l'histoire d'OHL". "Nous serons prêts", insiste-t-il. "C'est à nous de faire en sorte que le groupe soit suffisamment fort, mentalement également."